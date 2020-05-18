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İŞKUR müdürü serbest bırakıldı

Mersin’in Anamur İlçesi İŞKUR Müdürü Ertuğrul G., kurum bünyesinden işe alımları sağlanan kişileri dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı. Ertuğrul G.,k, bir üst mahkemeye avukatı aracılığı ile yaptığı itiraz sonucunda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ali Ekber ŞEN / Mersin
18:07 -
Haberler Gündem
İŞKUR müdürü serbest bırakıldı

İddiaya göre son İŞKUR Anamur Müdürü Ertuğrul G., son dönemde çeşitli iş yerlerinde istihdamları sağlanan 20 kişiden para aldığı yönünde yapılan bir şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekiplerince 9 Mayıs'ta gözaltına alınan Müdür Ertuğrul G.,'nin ev ile makamında arama yapılarak bilgisayarına da el konulmuştu.

Banka hesapları da incelemeye alınan Müdür Ertuğrul G.,, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Konuyla ilgili açığa alındığı ifade edilen Anamur İŞKUR Müdürü Ertuğrul G., tutuklanmasına avukatı aracılığı ile itiraz etti. İtirazı değerlendiren Silifke Sulh Ceza Mahkemesi Müdür Ertuğrul G.’nin 6 gün hapis yattıktan sonra, tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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