İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

İş bulmakta zorlanan vatandaşlar, İŞKUR tarafından en fazla 9 ay olarak sağlanan TYP programından yararlanmak istiyor. Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödemenin yapıldığı TYP'de katılımcılar yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi ile belirleniyor.

TYP KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

– Çevre temizliği

– Kamusal altyapının yenilenmesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

– Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

– Ağaçlandırma

– Park düzenlemeleri

– Vadi ve dere ıslahı

– Erozyon engelleme çalışmaları

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘'başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği” yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 yılında yapılan düzenleme ile ‘'ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı” yönünde düzenlemeler getirilmiştir.