İŞKUR TYP sonuçları açıklanmaya başlandı!

İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programlar sayesinde vatandaşlara 9 ay boyunca iş imkanı sağlanıyor. MEB'e bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak vatandaşlar, başvuruların sonuçlarını öğrenmek istiyor.

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

– Çevre temizliği

– Kamusal altyapının yenilenmesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

– Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

– Ağaçlandırma

– Park düzenlemeleri

– Vadi ve dere ıslahı

– Erozyon engelleme çalışmaları

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.