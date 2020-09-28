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İŞKUR TYP sonuçları açıklanmaya başlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olmak için İŞKUR tarafından başvurular alınmaya başlanmıştı. TYP başvurusunda bulunan vatandaşlar, sonuçları il ve ilçenin kendi Milli Eğitim Müdürlüğü internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

09:23 -
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İŞKUR TYP sonuçları açıklanmaya başlandı!

İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Programlar sayesinde vatandaşlara 9 ay boyunca iş imkanı sağlanıyor. MEB'e bağlı okullarda hizmetli ve güvenlik görevlisi olarak çalışacak vatandaşlar, başvuruların sonuçlarını öğrenmek istiyor.

TYP KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alıyor.

KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

Foto: Shutterstock Dokuz ay boyunca iş imkanı sağlanan kimselere asgari ücret düzeyinde ödeme yapılacak.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

– Çevre temizliği

– Kamusal altyapının yenilenmesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

– Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

– Ağaçlandırma

– Park düzenlemeleri

– Vadi ve dere ıslahı

– Erozyon engelleme çalışmaları

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.

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