İŞKUR yetkilisi açıkladı! 4 kişinin corona testi pozitif çıktı!

İŞKUR İl Müdür Vekili Ayşe Ak, sosyal medyada kurumlarıyla ilgili 40 personelin corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kurumlarında corona virüsü testinin pozitif çıktığı personeller olduğunu belirten Ak, şu ifadeleri kullandı:

* İl Müdürlüğümüzde rutin iş ve işlemlerimiz yürütülmekte iken İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından İl Müdürlüğümüze ulaşılmış ve kurumumuz servis şoförlüğü yapmakta iken bir süredir raporlu olan ve çalışmayan şirket personelinin yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması neticesinde, bu kişinin kullandığı serviste yolculuk yapan 20 personelimizin de tedbir amaçlı testlerinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

* Bu durum üzerine hizmet binamıza gelinerek bu 20 personelimize test yapılmış, yapılan test sonucunda şoför olarak görev yapan 2 şirket personeli ve 2 kurum personelinde daha test sonucu pozitif çıkmıştır.

* Bununla birlikte test yapılan diğer kurum çalışanlarının sonuçları ise negatif çıkmıştır.

* Test sonucu pozitif çıkan 4 kişi yine İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince denetim ve kontrol altına alınarak gerekli işlemler başlatılmıştır.

Corona virüsü testi sonucu negatif çıkan personele eğitim verildiğini kaydeden Ak, şunları belirtti:

* Kurumdaki diğer personeller için İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince hizmet binamızda gerekli açıklamalar yapılmış olup, çalışanların bireysel izolasyonlarını sağlaması, hijyen kurallarına dikkat etmesi, sosyal mesafelerini koruması gibi konularında bilgi verilmiştir.

* Bugün saat 18:00 civarında çeşitli basın organlarında yapılan ve ‘Kayseri İŞKUR binası 40 personel ile karantinaya alındı’ başlıklı haber gerçeği yansıtmamaktadır.

* Gerekli idari tedbirler alınmak suretiyle İl Müdürlüğümüzde çalışmalar devam etmekte olup, kurumumuzun tüm iş ve işlemleri www.iskur.gov.tr internet adresimiz, alo 170 çağrı merkezimiz ve e-devlet üzerinden yürütülebilmektedir.

* Vatandaşlarımızın hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığını tehlikeye atmamaları açısından bu kanalları kullanmaları büyük önem taşımaktadır. DHA