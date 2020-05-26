İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı aslen nerelidir?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 26. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Bayramın birinci günü kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan İsmail Hakkı Karadayı'nın yüksek ateş ve enfeksiyon sebebiyle vefat ettiği belirtiliyor. Ölüm haberi sonrası ise internette en çok aratılan konuların başında ‘İsmail Hakkı Karadayı kimdir' sorusu oldu. İşte cevabı…

İSMAİL HAKKI YETEN KİMDİR?

Çankırı ilinin Merkez ilçesinin Karadayı köyünde 1932 yılında doğdu. 1951 yılında Kara Harp Okulu’ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu’ndan mezun oldu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yaptıktan sonra 1963 yılında Kara Harp Akademisi’ni, 1967 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’ni, 1975 yılında Milli Güvenlik Akademisi’ni bitirdi. Kurmay subay olarak değişik komutanlıklarda Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu’nda öğretmenlik, Orta Doğu Ülkelerinde Askeri Ataşelik, Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Hareket Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve 1977 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Başkanlığı ve Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı ve 1981 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral olarak Kıbrıs’ta iki yıl Tümen Komutanlığı yaptı ve bilahare Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı’na atandı. 1985 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede iki yıl Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1989 yılına kadar korgeneral olarak iki yıl, 30 Ağustos 1989 tarihinde orgeneral rütbesine terfi etmesinden sonra 1 Ocak 1991 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı’na atandı. 30 Ağustos 1993 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 30 Ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 30 Ağustos 1998 itibarıyla yaş haddinden emekli oldu. İsmail Hakkı Karadayı evli ve iki çocuk babasıdır.

MADALYA VE ÖDÜLLERİ

– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası

– TSK Üstün Hizmet Madalyası

– TSK Şeref Madalyası

– Güney Kore TONG ILJANG Madalyası

– Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası

– ABD Legion of Merit Nişanı (2 kez)

– 1. Derecede İstihkak Nişanı

– Commandeur Dans L’Ordre de la Legion D’Honneur

– Uluslararası Melvin Jones Dostluk Ödülü

– Uluslararası Paul Harris Madalyası

– İlter Erkan Dostluk ve Barış Ödülü

– Trakya Üniversitesi tarafından Kamu Yönetimi dalında “Fahri Doktora” unvanı