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İsmail Hakkı Karadayı toprağa verildi

Dün 88 yaşında hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı. Karadayı, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Sozcu.com.tr
15:33 -
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İsmail Hakkı Karadayı toprağa verildi

Dün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 22. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gören 88 yaşındaki Karadayı, bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

TÖREN BASIN KAPALI YAPILDI

İsmail Hakkı Karadayı için Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Karadayı'nın naaşı Çengelköy Mezarlığına getirildi. Emekli orgeneral, burada basına kapalı düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. (İHA-DHA)

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Son güncelleme: 15:34 27.05.2020
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