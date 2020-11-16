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İsmail Koncuk İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" iddiaları üzerine başlayan tartışmaların ardından İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden ayrıldı...

Güncellenme: 15:19, 16/11/2020
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İsmail Koncuk İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti’de, 2. Olağan Kurultay’da Koray Aydın’ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginlikte yeni bir aşamaya geçildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partiden istifa etti.

27 Mart 2018 tarihinde Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan İsmail Koncuk liste tartışmalara için geçtiğimiz ay İsmail Koncuk, ”Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir” demişti.

Kurultay’ın hemen sonrasında ise sosyal medya hesabından ““İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıntılar geliyor…

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Adana aydın istifa İYİ Parti operasyon Türkiye
Yayınlanma Tarihi:15:08,
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