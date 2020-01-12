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Ispanaklı böreğe öyle bir şey koydu ki! Bir aile yok oluyordu…

Çorum'da yedikleri ıspanaklı börekten zehirlenen aynı aileden ikisi bebek 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

15:06 -
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Ispanaklı böreğe öyle bir şey koydu ki! Bir aile yok oluyordu…

Olay, dün akşam saatlerinde Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Çocukları ve torunlarını yemeğe davet eden 69 yaşındaki Feride T., yaptığı ıspanaklı böreğe maya yerine yanlışlıkla karınca ilacı koydu.

Börekten yiyen Feride T., Yalçın T. (44), Hayriye T. (48), Cennet T. (23), Hasan T. (2), Elif T. (2), Cevriye T. (35), Emrah T. (28), Mesut T. (26) ve İsmail T. (30) bir süre sonra rahatsızlanarak fenalaştı. Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 10 kişi gıda zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  (İHA)

aile Bebek Çorum Hitit Üniversitesi
Son güncelleme: 15:09 12.01.2020
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