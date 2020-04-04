‘İspanya’ iddiasına Bakan Çavuşoğlu’ndan açıklama!

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya ile ilgili bir iddia ortalığı karıştırdı. İspanya’nın satın aldığı ve aralarında solunum cihazlarının da bulunduğu tıbbi malzemelerin Türkiye'den çıkışına izin verilmediği öne sürüldü.

Açıklamanın kaynağı olarak gösterilen İspanya Dışişleri Bakanı Arancha González’in “Türkiye tıbbi cihazların ihracatına virüsle mücadele kapsamında oluşabilecek ihtiyaçlar kapsamında sınırlama getirdi. Bu durumun kısa sürede çözülmesini umuyoruz” dediği iddia edildi.

El Pais’de de yer alan haberde de, Castilla-La Mancha özerk yönetimi sözcüsünün, 150 solunum cihazını üç hafta önce 3 milyon euro bedelle aldıkları ancak Türkiye'nin bunları iki hafta süreyle sınırda tutma kararı bulunduğu ifadeleri yer aldı.

Sözcü açıklamasında ayrıca, İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın uçağın diplomatik uçuş kapsamında ayrılmasına izin verilmesini talep ettiklerini, Türkiye'nin de bunu kabul ettiğini ancak uçağın gönderilmediğini belirtti.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı'nın parasını ödedikleri solunum cihazlarının Türkiye'de tutulduğu iddialarına ilişkin, “İspanya Dışişleri Bakanı ile az önce görüştüm, söz konusu iddiaları reddetti” dedi. (DHA)

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