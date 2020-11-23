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İspanya Kralı VI. Felipe karantinada

İspanya Kralı VI. Felipe, corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle karantinaya alındı.

Güncellenme: 23:06, 23/11/2020
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İspanya Kralı VI. Felipe karantinada

Corona virüsü salgınında vaka sayılarındaki artış devam ederken, özellikle Avrupa ülkelerinde liderler de korona ile mücadele ediyor.

İspanya Kralı VI. Felipe de karantinaya alındı. İspanya Kraliyeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe'nin corona testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bulunduğu bildirildi.

10 gün boyunca karantinada kalacak olan İspanya Kralının tüm programı iptal edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Asturias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa'nın normal programlarına devam edeceği bildirildi. İHA

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