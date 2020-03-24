İspanya’dan şoke eden görüntüler

Çin ve İtalya’nın ardından Corona virüsünden sonra en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede 2 binden fazla insan hayatını kaybederken, sadece Madrid’de ölü sayısının 1263 olduğu belirtiliyor.

Newflash’ta yer alan habere göre, ülkenin en büyük hastanelerinden biri olan Infanta Leonor Hospital’da corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan bazı insanlar koridorlarda yatıyor. Hastalardan bazılarının maske takmadığı görülüyor.

240 HASTAYA 80 YATAK

Görüntüler tek bir hastane ile sınırlı değil. Benzer manzaralar Severo Ochoa de Legenes’te de yaşanıyor.

Hastanede yatak bulabilmek için hastalar, ortalama 30 saat sandalye üzerinde bekliyor.

El Mundo gazetesi ise konuya ilişkin, hastanelerde her 240 hasta başına 80 yatak düştüğü ve bunun da durumu giderek zorlaştırdığı ifadesini kullanıyor.

İspanya hükümeti ise, hastaların sadece acil servisi olan sahra hastanelerine sevkine izin veriyor.