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Isparta’da evlat dehşeti!

Isparta'da eşinden ayrı yaşayan R.A., tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A.  ile kendisine engel olmaya çalışan annesi Seher A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Ardından da polise teslim oldu.

15:54 -
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Isparta’da evlat dehşeti!

Eşinden ayrı yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen R.A.,(44) iftar yemeği öncesinde emekli astsubay babası Nizamettin A. (79) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

TESLİM OLDU

Tartışma sırasında önce babasını, sonra da kendisine engel olmaya çalışan annesini bıçaklayarak, öldürdü. R.A., daha sonra evden çıkıp, karakola giderek polise teslim oldu.

Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Nizamettin- Seher A.(71) çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

Bir çocuk babası olduğu belirtilen R.A.’nın polisteki sorgusu sürüyor. (DHA)

Çocuk emekli Isparta Polis Süleyman Demirel Üniversitesi
Son güncelleme: 15:58 23.05.2020
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