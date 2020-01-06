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Isparta’da okullar tatil mi? İşte kar tatili açıklamaları…

Isparta il genelinde sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Isparta'da 8 ilçede eğitime ara verildi. Peki Isparta'nın hangi ilçelerinde okullar tatil oldu?

12:51 -
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Isparta’da okullar tatil mi? İşte kar tatili açıklamaları…

Isparta il genelinde sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçedeki taşımalı eğitim ve bir ilçeye bağlı 2 köyde olmak üzere, toplam 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta'nın Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kentte, Uluborlu – Eğirdir – Senirkent ve Gelendost ilçelerinde ise kar tatilinin yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsadığı belirtildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçe merkezinde kar tatili olmadığı belirtilirken, ilçeye bağlı Kasımlar ve Kesme köylerinde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İHA

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