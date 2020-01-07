Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Isparta’da okullar tatil mi? Valilik’ten son dakika kar tatili açıklaması…

Isparta'da devam eden kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Dün okulların tatil ilan edildiği Isparta'da bugün de kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 6 ilçenin tamamında, 2 ilçenin ise taşımalı eğitim yapılan okullarında ve bazı köylerinde eğitime ara verildi. İşte Isparta'da okulların tatil olduğu olan ilçeler...

08:19 -
Haberler Gündem
Isparta’da okullar tatil mi? Valilik’ten son dakika kar tatili açıklaması…

Isparta'da kar yağışı nedeniyle il merkezi, merkeze bağlı belde ve köyler ile bazı ilçe ve köylerde eğitime 1 gün süre ile ara verildi. İşte Valilikten yapılan son dakika kar tatili açıklaması…

ISPARTA’DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, “Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımıza yönelik olarak ilimiz merkez, belde ve köyleri ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerimizin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçemizin taşımalı eğitim yapan okulları ile kasaba ve köylerinde, Sütçüler ilçemizin Kesme ve Kasımlar köylerinde 07.01.2020 Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir” denildi. (İHA-DHA)

Isparta kar tatili kar yağışı okullar tatil mi salı son dakika tatil
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more