‘İspat et’ diyen Yerlikaya’ya Özkoç’tan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi, AKP eski Milletvekili Hamza Yerlikaya'nın belgede sahtecilik suçundan yargılandığı davanın kararı tartışılıyor. Kararda, ”Sanığın kullandığı diploma sahte olup, bu sahteliği yapanlarla dayanışma içine girildiğine, bu suça katıldığına dair herhangi bir delil yoktur. Mevcut delil durumuna göre ancak sanığın sahte olan diplomayı bilerek kullandığı söylenebilir” denildi. Sahte lise diploması kullandığı ortaya çıkan Hamza Yerlikaya, mahkemenin hükmü ertelemesiyle cezadan kurtulmuştu.

ÖZKOÇ’TAN YERLİKAYA’YA ELEŞTİRİ

Mahkeme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç , “Doktoralı gençlerimiz bile işsizlikten evde otururken, lise diplomasının sahte olduğu mahkeme kararıyla tespit edilen Sarayzade Hamza Yerlikaya devletten 4 maaş almaya devam ediyor…” ifadelerini kullandı.

HAMZA YERLİKAYA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hamza Yerlikaya ise olayın ardından sessizliğini bozarak Özkoç’a sosyal medya hesabından cevap verdi. Yerlikaya, “Engin Özkoç! Şimdi iyi dinle; eğer benim diplomasız olduğumu ve 4 maaş aldığımı ispat edersen ben herkesten özür dileyip siyaseti bırakıyorum. Aksi durumda sen ne yapacaksın? İspat edemezsen milletvekilliğinden istifa edecek misin? Hodri meydan” ifadelerini kullandı.

“BEN SİYASETİ BIRAKMAYA HAZIRIM, SEN HAZIR MISIN?”

Yerlikaya daha sonra bu paylaşımını alıntılayarak ikinci bir paylaşım yaptı. Yerlikaya, “Hey kaset kumpas mamülleri, terörist cenazesinde boy gösterip şehitlerimizin kemiklerini sızlatan @enginozkoc neredesin? Ben siyaseti bırakmaya hazırım, sen hazır mısın? Ses ver. Hodri meydan!!” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Özkoç, mahkeme kararını sosyal medya hesabından paylaşarak videolu bir açıklamayla Hamza Yerlikaya’ya cevap verdi.

“SENDE KIZARACAK YÜZ VARSA BİR AN ÖNCE İSTİFA EDERSİN”

Hamza Yerlikaya’nın istifasını isteyen Özkoç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “Hamza Yerlikaya, sen İmrahor Meslek Lisesi adına düzenlenmiş sahte diplomayı alıp, Gazi Üniversitesi Spor Okulu’na kayıt yaptırdın mı, yaptırdın. Bundan dolayı mahkemeye verildin mi, mahkemeye verildin. Peki suçlu bulundun mu? İşte sana şimdi gösteriyorum (elindeki kararı göstererek) mahkeme kayıtlarında suçlu bulundun. Şimdi sen, sahtekarlıktan suçlu bulunan bir kişi olarak, nasıl oluyor da milletvekili seçilebiliyorsun.

Nasıl oluyor da Cumhurbaşkanı Danışmanı olabiliyorsun. Nasıl oluyor da Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atanıp, milyonlarca lira para alabiliyorsun. Nasıl oluyor da halen Bakan Yardımcılığı görevini sürdürebiliyorsun. Senin ondan sonra ne yaptıkların beni hiç ilgilendirmez. Bu iktidar, sahtekarları bakan yardımcısı, hırsızları büyükelçi yapıyor. Biz bununla mücadele ediyoruz. Bu ülkenin temiz liyakat sahibi evlatları hak ettikleri makamlara gelsin diye uğraşıyoruz. Sende kızaracak yüz varsa bir an önce istifa edersin.”