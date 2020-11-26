İşsiz kaldı, eşi evi terk etti, gasptan tutuklandı

Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde 19 Kasım günü markete giren Mehmet Coşkun su alıp kasaya gitti. Coşkun’un uzattığı 5 lirayı alıp parayı üstünü vermek isteyen kasiyer kasayı açtığında Coşkun bu kez pompalı tüfeğini çıkartıp kasiyere “paraları ver” dedi.

Kasiyer Mehmet Coşkun karşı koyunca zanlı pompalı tüfekle doldur boşalt yapıp “paraları ver dedim sana” deyince kasada bulunan bin 770 lirayı verdi. Coşkun paraları alıp marketten kaçtı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

“İŞSİZ KALINCA ÇOK ZOR DURUMDA KALDIM”

Polis tarafından kısa sürede yakalana Coşkun tutuklanarak ceza evine gönderildi. Coşkun emniyet ve savcılıkta verdiği ifadede yaklaşık 9 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken işten çıkartıldığını belirterek, şunları söyledi:

* İşsiz kaldıktan sonra çok zor durumda kaldım. Bir türlü iş bulamadım. Eve ekmek götüremez hale geldim. Bu nedenle 4 ay önce de eşim iki çocuğumu alıp beni terk etti.

* Emekli olan babamdan para almaya başladım. En son babamlardan pompalı tüfeği alıp satmak istedim ancak onu da kimse almadı.

* Ben de pompalı tüfekle girdiğim markette soygun yaptım. Aldığım parayı da iki çocuğum ve eşime harcadım. Yaptığıma çok pişman oldum ama birine söylemeye de korktum. (İHA)