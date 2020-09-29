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İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

Çeşitli sebeplerle işini kaybeden ve belirli şartları sağlayan kimselere İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödemesi yapılıyor. Eylül ayı işsizlik maaşı ödeme günleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz ayın işsizlik maaşı ödemeleri 3 Eylül’de yapılmıştı.

09:06 -
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İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı ödemelerinin yapılacağı günleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Ödemelerin en geç ekim ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanıyor.

aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eylül ayı işsizlik maaşı
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