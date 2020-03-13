İstanbul Adliyesi dezenfekte edildi!

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait ekipler vatandaşın sık sık kullandığı yerleri dezenfekte etmeye başladı.

İBB’ye ait ekipler bu sabah saatlerinde Avrupa’nın en büyük adliyesi olan Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nı dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler duruşma salonları, koridorlar, adliye içindeki dinlenme banklarını ve binlerce kişinin giriş çıkışlarda kullandığı kapılar ile x-ray cihazlarının içini dezenfekte etti.