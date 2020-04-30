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İstanbul Adliyesi’ndeki iddialara yalanlama: Corona tedbirlerinden sonra 271 kişi tahliye edildi

İstanbul Adliyesi'nde 'duruşmalar yapılmıyor, tahliye verilmiyor' iddiasına karşı açıklama yapıldı. Adalet Komisyonu Başkanlığı açıklamasında “Adliyemizde Covid-19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar 271 kişi tahliye edilmiştir” denildi.

Can ÖZÇELİK
19:33 -
Haberler Gündem
İstanbul Adliyesi’ndeki iddialara yalanlama: Corona tedbirlerinden sonra 271 kişi tahliye edildi

İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı sosyal medyada, “Duruşmalar yapılmıyor, hakimler gelmiyor, tahliye kararı verilmiyor” yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek “Adliyemizde Covid-19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerindeki tutuklu sanıkların durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiş, iddia konusu 10. Ağır Ceza Mahkemesince de bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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Son güncelleme: 19:34 30.04.2020
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