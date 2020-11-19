İstanbul afetlere yeni laboratuvarla hazırlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Boğaziçi Üniversitesi arasında yapı laboratuvarı kurulması için protokol imzalandı. 30 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen ihalenin sonucu, 9 Kasım 2020 tarihinde ilan edildi.

Sonuca göre laboratuvarın yapımını, 13 milyon 173 bin TL'ye Ufuk Proje Mühendislik Mimarlık İnşaat Şirketi üstlendi. Boğaziçi Üniversitesi'nin firma ile imzaladığı sözleşmeye göre, ihale kapsamındaki işler, 29 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak. Yaklaşık 3 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek laboratuvar 2 bloktan oluşacak; bir bodrum olmak üzere 5 katlı yapılacak. Kurulacak laboratuvar, “Yapı Laboratuvar Binası” olarak adlandırıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB ve Boğaziçi Üniversitesi'nin imza atarak çalışmaya başladığı protokolle, İstanbul'un çoklu tehlikelere dayanıklı bir kent olmasının amaçlandığını söyledi. İstanbul'da yaşayan her bireyin olası afetlerden korunabilmesinde sivil toplum, belediyeler, üniversiteler ve meslek odalarının koordinasyonuna dikkat çeken Polat, her paydaşın görüşünü dikkate alınan çalışmaların yürütüleceğini belirtti.

KANDİLLİ'YE TAM YETKİ

İBB Meclisi'nde 14 Ekim 2020’de oybirliğiyle kabul edilen protokolde şu bilgiler yer aldı:

“Bu protokolün konusunu Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKR) tarafından oluşturulmuş olan küresel Zorluklar Araştırma Fonu (GCRF) kapsamında; Edinburgh Üniversitesi tarafından koordine edilen, ‘Yarının Şehirleri Projesi' çerçevesinde yürütülecek çalışmalar oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, İstanbul genelinde yürütülecek tüm faaliyetlerde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ‘Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı'(KRDAE) tam yetkilidir. Çalışmaların tümü KRDAE tarafından yürütülecek, koordine edilecek.

Proje kapsamında, İstanbul'un gelecekteki durumu ön planda olacak. Kentleşme senaryoları dikkate alınarak İstanbul'da gelecekte meydana çıkacak kentsel riskler analiz edilecek. Bu çerçevede, başta deprem olmak üzere, heyelan ve su baskını gibi tehlikeler bütünleşik olarak dikkate alınacak ve potansiyel riskler değerlendirilecek. Projenin diğer ayağında ise afet risk bilgisinin iletişimi ve aktarımının en etkin, ne şekilde gerçekleştirilebileceği üzerinde yöntemler geliştirilecek.

Protokol kapsamında İstanbul'da yürütülecek afet risk analiz, kentsel dayanıklılık ve afet risk iletişimi ana başlıklarındaki muhtelif iş kalemlerinde işbirliği yapmak, iş paketlerinde görev almak, faaliyetlere katılmak, proje toplantılarına katılmak, taraflarca üretilen veri ve bilgilerin karşılıklı olarak bedelsiz paylaşımı ve kullanımı sağlanacaktır.”