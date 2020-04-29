İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, il il sahur vakti! Ezan saat kaçta? 2020 Diyanet İmsak vakitleri…

İslam dünyası için büyük öneme sahip Ramazan Ayı’nın yedinci günü için milyonlarca Müslüman bu gece sahura kalkacak. Dualarla, oruç ve namaz ibadetleriyle geçen bu günlerde vatandaşlar ezan saatlerini yakından takip ediyor. Özellikle İstanbul’da sahur saat kaçta? Ankara’da sahur vakti ne zaman? İzmir’de imsak vakti ne zaman? gibi soruların yanıtı sıkça araştırılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden tüm illerin sahur vakitlerini görebilir, ezan saatlerini takip edebilirsiniz. İşte 30 Nisan 2020 Diyanet il il imsak vakitleri…

ANKARA İMSAK VAKTİ



İSTANBUL İMSAK VAKTİ



İZMİR İMSAK VAKTİ



İMSAK NEDİR VE NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

BOZULAN VACİP VE NAFİLE ORUÇLARIN KAZASI GEREKİR Mİ?

Adak sebebiyle vacip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 284-285). Nafile oruç ise, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vaciptir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 271).

“ALLAH” İSMİ YERİNE “TANRI” KELİMESİNİ KULLANMAK CAİZ MİDİR?

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah” daha çok, Allah'tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi onun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre “Allah” kelimesi, Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esmâ-i hüsnâ” adı verilen 99 isminden biriyle anılmalıdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah'ı “Tanrı” diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.