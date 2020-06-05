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İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı kılınacak camiler listesi… Hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı cuma namazı kılınacak il ve ilçelerin listesini yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve diğer tüm illerde cuma namazı kılınacak camileri haberimizin devamında bulabilirsiniz...

08:54 -
Haberler Gündem
İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı kılınacak camiler listesi… Hangi camilerde cuma namazı kılınacak?

Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler kademeli olarak açılıyor. İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere yarın cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı. Diğer illerde de cuma namazının hangi camilerde kılınacağına dair açıklama geldi. İşte cuma namazı kılınacak iller listesi…

HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

Corona virüsü nedeniyle kapalı olan camilerde cemaatle ilk cuma namazı 29 Mayıs Cuma günü kılındı ve bugün ikincisi kılınacak. 16 Mart 2020 tarihinden itibaren salgınının yayılımını önlemek adına uygulanan cemaatle vakit namazı yasağı sona eriyor.

ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AFYONKARAHİSAR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER LİSTESİ

CUMA NAMAZI BAHÇESİ OLAN CAMİLERDE KILINACAK

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

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