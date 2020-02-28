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İstanbul, Ankara, İzmir’de cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri…

3 ayların ilk cuması geldi. Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı Diyanet'in namaz vakitleri listesinde yer alıyor. Müslümanlar için önemi büyük olan bir cuma günü daha geldi. Haberimizden Ankara, İzmir, İstanbul ve tüm illerin cuma namaz ve ezan saatlerini öğrenebilirsiniz. Müslümanlar cuma ibadetlerini yerine getirmek için büyük bir heyecan içinde camilere koşacaklar. Peki Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namaz vakitleri…

09:55 -
Haberler Gündem
İstanbul, Ankara, İzmir’de cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri…

İslam alemi mübarek 3 ayların ilk cumasına erişti, birçok inanan cuma namazı hazırlıklarını sürdürüyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca inanan vatandaşımız yaşadıkları şehirlerdeki cuma namazı saatlerini merak ediyor. Cuma namazı ezan saati, tüm şehirlerimiz için il il cuma namazı vakitleri ve ezan saatleri haberimizde. İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Cuma gününü ibadetlerini yerine getirecek olanlar cuma saatini bekliyor…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bazı illerimizde cuma namazı ezan vakitleri aşağıdaki gibidir;

İstanbul: 13:22
Ankara: 13:06
İzmir: 13:29
Bursa: 13:21
Edirne: 13:32
Eskişehir: 13:16
Samsun: 12:52
Trabzon: 12:39
Hakkari: 12:23
Van: 12:24
Diyarbakır: 12:37

İL İL EZAN VAKİTLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ

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