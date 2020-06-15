İstanbul, Ankara ve İzmir’e giriş çıkış yasak mı? İstanbul’a giriş çıkış yasaklandı mı?

Normalleşme sürecinde kaldırılan belirlenen şehirlere giriş çıkış yasaklar tekrar gündeme geldi. İkinci dalga endişesinin yaşandığı son günlerde birçok valilik şehirde giriş çıkış yasağı ilan ediyor. Peki İstanbul’a giriş çıkış yasaklandı mı?

İSTANBUL ANKARA İZMİR GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK MI?

Giriş çıkışın yasaklandığı şehir sayısı şu an için 9 olarak belirlendi. Henüz İstanbul, Ankara ve İzmir için yasak kararı verilmedi.

GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLEN ŞEHİRLER HANGİLERİ?

Bu çağrının ardından Adana (15), Bitlis (15), Hakkari (2), Kırklareli (6), Edirne (3), Kocaeli (15), Sakarya (5), Van ve Tekirdağ‘da (3) valilikler tarafından şehirlere giriş kısıtlaması kararları alındı. Milletvekilleri hariç olmak üzere eylemlere katılmak için hareket edecek grupların kente giriş çıkışları sınırlandırıldı.