İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar

AKP ve MHP’nin Avukatlık Kanunu’nda ve baroların seçim sisteminde değişiklik yapmak istemesine karşı birçok ilden yürüyen baro başkanları Ankara girişinde polis tarafından ‘Valilik izni yok’ denilerek engellendi. Yürüyüş esnasında gerginlikler de yaşandı.

Konuyla ilgili İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Ruhat Mengi’nin sorularını cevapladı. ’60 Baro başkanı Ankara’ya giremiyor sonuna kadar direneceğiz’ diyen Durakoğlu, “Bu yasa komisyondan, Meclis’ten geçerse eylemlere devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi’ne götürmeye çalışacağız. Ve Anayasa Mahkemesi önünde son nöbeti tutacağız. Bu gerçekten son nöbet olacak. Bu ülkenin yargı tarihinde tutulan son nöbet olacak. Biz son nöbeti tutuyoruz bize engel olurlarsa nöbet tutacak kimse kalmayacak” dedi.

“FEYZİOĞLU’NUN DESTEĞİNİ İSTEMİYORUZ”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun tutumunu da eleştiren Durakoğlu, “Baro Başkanları olarak Metin Feyzioğlu’nun arkasından gitmiyoruz, onunla Atatürk’ün karşısına çıkmayız. Onun desteğini de istemiyoruz. Metin Feyzioğlu, AK Parti’ye teslim olmuştur” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI AV. MEHMET DURAKOĞLU’NUN, RUHAT MENGİ’YE YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN