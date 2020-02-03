İstanbul Barosu’ndan avukatlara boykot çağrısı

İstanbul Barosu, adliyelerde fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar avukatları boykota davet etti.

Baro tarafından avukatlara gönderilen SMS’te şu ifadeler yer aldı: Avukatlar için adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının hakim, savcı, adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar bu eşitsizliği protesto ediyor 3 Şubat 2020 tarihinden başlayarak meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz.

Baronun çağrısından sonra İstanbul Adliyesi’nde bulunan kafeteryadaki boş masalar dikkat çekti. Öte yandan Çağlayan Adliyesi’nin karşısında bulunan bir kafeterya ise baronun çağrısının ardından twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara bir hafta boyunca çayların ücretsiz, kahvelerin ise yüzde 50 indirimle satılacağını paylaştı.