Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Barosu’ndan avukatlara boykot çağrısı

İstanbul Barosu, avukatlara adliyelerde yiyecek ve içecek fiyatlarının hakim, savcı ve adliye personelinden daha yüksek fiyata satılması nedeniyle boykot kararı aldı. Avukatlar bugünden itibaren adliyelerdeki kafeteryalardan alışveriş yapmayacak.

Hayati ARIGAN
11:56 -
Haberler Gündem
İstanbul Barosu’ndan avukatlara boykot çağrısı

İstanbul Barosu, adliyelerde fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar avukatları boykota davet etti.

Baro tarafından avukatlara gönderilen SMS’te şu ifadeler yer aldı: Avukatlar için adliyelerde yiyecek-içecek fiyatlarının hakim, savcı, adliye personeli için uygulanan fiyatlardan ciddi oranda farklılık göstermesi nedeniyle fiyat eşitliği sağlanıncaya kadar bu eşitsizliği protesto ediyor 3 Şubat 2020 tarihinden başlayarak meslektaşlarımızı boykota davet ediyoruz.

FOTO: SÖZCÜ

Baronun çağrısından sonra İstanbul Adliyesi’nde bulunan kafeteryadaki boş masalar dikkat çekti. Öte yandan Çağlayan Adliyesi’nin karşısında bulunan bir kafeterya ise baronun çağrısının ardından twitter hesabından yaptığı paylaşımda, avukatlara bir hafta boyunca çayların ücretsiz, kahvelerin ise yüzde 50 indirimle satılacağını paylaştı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more