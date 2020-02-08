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İstanbul beyaza büründü! Ne kadar sürecek?

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, özellikle sürücüler buzlanma tehlikesine karşı uyarıldı. Kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

08:01 -
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İstanbul beyaza büründü! Ne kadar sürecek?

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul'da sürüyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu.

İstanbul’da kar yağışı etkili oldu. Foto: İHA

Beyoğlu Taksim Meydanında karı göre yabancı uyruklu turistler telefonlarıyla cep telefonu çekti. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.

Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü. Foto İHA

TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti. Yetkililer sürücüleri özellikle buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.  Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. (İHA)

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