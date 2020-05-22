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İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği!

Gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar yola çıktı, İstanbul Tuzla'da trafik yoğunluğu yaşandı.

08:31 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin’in Koca’nın açıklaması sonrasında gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda aldıkları izinle memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

(FOTO: DHA)

Sabah saatlerinde ise D-100 karayolu Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde yoğunluk yaşandı, araç kuyruğu oluştu.

(FOTO: DHA)

İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara yolculukları esnasında refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönmesi gerekiyor.

(FOTO: DHA)

 

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Son güncelleme: 10:16 22.05.2020
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