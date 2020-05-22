İstanbul çıkışında 65 yaş üstü trafiği!

Sağlık Bakanı Fahrettin’in Koca’nın açıklaması sonrasında gittikleri yerde en az 1 ay kalmak koşuluyla seyahat etmelerine izin verilen 65 yaş üstü vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda aldıkları izinle memleketlerine gitmek için dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.

Sabah saatlerinde ise D-100 karayolu Tuzla mevkiindeki polis kontrol merkezinde yoğunluk yaşandı, araç kuyruğu oluştu.

İzin belgesi olanların geçişine müsaade edilirken izin belgesi olmayanlar ise geri gönderiliyor.

Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlara yolculukları esnasında refakat eden kişilerin 72 saat içinde geri dönmesi gerekiyor.