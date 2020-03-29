İstanbul durdu… Bu kez boş kaldı

İstanbul’da geçtiğimiz pazar günü balık tutan ve spor yapan vatandaşların akın ettiği sahiller, bu pazar boş kaldı. Spor amaçlı dışarı çıkan birkaç kişinin dışında yasaklara bu kez riayet eden vatandaşlar, geçtiğimiz haftanın aksine Arnavutköy Sahili ve Galata Köprüsü’ne akın etmedi.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre geçen pazar yüzde 13 olan yoğunluğun ise bu hafta yüzde 9’a gerilediği görüldü.

BOĞAZ SAKİN

Her gün yerli ve uluslararası yüzlerce geminin geçtiği İstanbul Boğazı da corona virüsü nedeniyle sessizliğe büründü. Havadan görüntülenen İstanbul Boğazı'nda ise Şehir Hatlarına ait birkaç geminin ve transit geçiş yapan gemiler haricinde başka hiçbir geminin olmadığı gözüktü.

Kız kulesi ve çevresinde hafta sonu olmasına rağmen kimse bulunmadı. Tüm şehrin çekilen görüntülerde adeta sessizliğe büründüğü anlaşılıyor. (İHA-DHA)