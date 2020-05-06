İstanbul Emniyet Müdürü’nün 15 Temmuz kitabı Fransızcaya çevrildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği, 251 insanımızın şehit düştüğü kanlı darbe kalkışmasına engel olmak için İstanbul’da gösterdiği çaba ile dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan; darbe girişimi ile ilgili 2 yıl önce kitap yazdı. 15 Temmuz Kıyam(et) gecesi ve Milli Vuruş adını taşıyan kitap geçen süre içerisinde İngilizce ve Rusça’ya da çevrildi.

FRANSIZCA BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir korumasının şehit olduğu bir korumasının yaralandığı anların detaylarından; kalkışma gecesi selaların okunmasına, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki yapılanmasından; 55 polis müdürüne atılan “Darbeye destek olun, teslim olun” çağrısına kadar bir çok ayrıntının yer aldığı kitap, kısa süre önce Fransızca olarak da yayınlandı.

İKİ DİLE DAHA ÇEVRİLECEK

Beta Yayınları tarafından bu yıl 2 farklı dile daha çevrilmesi planlanan kitabın Fransızca baskısı 228 sayfadan oluşuyor. Ayrıca içeriğinde bulunan “karakod”larla ulaşılabilen 15 Temmuz darbe girişimine ait görüntüler de yer alıyor.

YABANCI DİLE ÇEVRİLME AMACI

Kitabın yabancı dillerde yayınlanmasının sebebi ise Mustafa Çalışkan tarafında şöyle anlatılıyor:

* Kitabın değişik dillerde yayınlanmasıyla FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde gerçekleştirdiği vahşetin ülkemiz dışında yaşayan, yabancı ülke yöneticilerine duyurulmasının yanında, aslında FETÖ'nün şu an yaşadıkları ülkeler ve insanlar içinde ne kadar tehlikeli olduğu hususunda bilinçli olmaları hedeflenmiştir.

* Diğer bir gaye de; bu örgütün yerleştiği bir çok ülkede onları tanımayarak, dolaylı ya da dolaysız olarak destek veren; sivil toplum kuruluşlarına, gazetecilere, aktivistlere, sivil halka da FETÖ gerçeğini bu tercüme kitaplar vasıtasıyla ulaştırıp, gözlerini açmaktır”

“YERLEŞTİKLERİ ÜLKELERDE DE AYNISINI YAPACAKLAR”

Örgütün ülkemizin neredeyse bütün kritik kurumlara sızdığı belirtilen açıklamada, FETÖ gerçeğinin neden bilinmesi gerektiği ise şöyle cevaplanıyor:

* Nedeni şu; bulundukları, yerleştikleri tüm ülkelerde yakaladıkları ilk fırsatta yapacakları; Türkiye de yapmaya kalkıştıkları ile bire-bir aynı olacaktır. Bu saikle tüm dünya, yüzüne kuzu maskesi takmış olarak ve de yurt dışında elini, kolunu sallayarak gezen bu şeytani örgütü iyi tanımak, bilmek ve ona dur demek zorundadır.