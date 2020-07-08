İstanbul Emniyeti peşlerindeydi… Yakalandılar!

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik geçen hafta operasyon düzenledi. Ekiplerin gerçekleştirdiği ilk operasyonun Esenyurt’ta bir iş yerine molotof kokteyli atılmasıyla ilgili çalışmaların ardından gerçekleştiği öğrenildi.

Araştırmalarda olayla ilgili 6 şüpheli belirleyen ekipler, terör örgütü üyelerinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Baskında M.O. H.A., Ö.Y., S.K., R.D. ve G.G. gözaltına alındı.

KAMERALARA YANSIDI

Molotoflu saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan saldırıda iki kişinin koşarak ilerlediği ve bir an durarak ellerindeki molotofları yaktıkları görülüyor. Şüphelilerin ellerindeki molotofları aynı anda iş yerinin kapısına fırlatmasıyla büyük bir alev oluşurken, çevredekileri umursamayan saldırganların koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin molotoflu saldırı şüphelilerine yönelik operasyon düzenlenlediği tarihte terör örgütü PKK üyelerine yönelik iki baskın daha gerçekleşti. Operasyonların birinde terör örgütünün kırsal yapılanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen hemşire Z.A. gözaltına alındı. Eş zamanlı yapılan diğer operasyonda ise Beyoğlu’nda korsan gösteri yapan 2 şüpheli yakalandı.

BEŞ TUTUKLAMA

Operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.