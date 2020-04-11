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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin: “Sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarımızla ekmek dağıtarak hizmet vermeye devam edeceğiz”

İçişleri Bakanlığı, 10 Nisan saat 24.00 itibariyle, 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Akşam saatlerinde duyurulan bu karar vatandaşta paniğe sebep olurken marketlerde, manavlarda ve fırınlarda uzun kuyruklar oluştu. Peki bu iki günlük süreçte vatandaş ekmek ihtiyacını nasıl karşılayacak? Yasak fırınları ve fırın çalışanlarını kapsıyor mu?

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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin: “Sokağa çıkma yasağı sürecinde araçlarımızla ekmek dağıtarak hizmet vermeye devam edeceğiz”

Büşra CEBECİ/SÖZCÜ

Sözcü’ye konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, bu süreçte fırınların hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

Çetin, gerek fırınların açık olacağını gerekse de ekmek dağıtımı yapan araçların mahalle mahalle gezerek vatandaşın ekmek ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Çetin, ancak evinin yakınında fırın olan vatandaşların fırınlara gelerek ekmek alabileceğini, evi uzakta olan vatandaşlar içinse araçlarla ekmek dağıtılacağını söyledi.

FEDERASYON BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Sözcü'ye konuşan Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da söz konusu durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Balcı, Cumartesi ve Pazar günü ekmek üretimi konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. Meslektaşlarını bilgilendirdiklerini anlatan Balcı, “Üretim yapılacak, araçlarla mahallelere dağıtım gerçekleştirilecek. Araçlar her mahalleye gidecek. Vatandaşların tedirgin olması gereken bir durum söz konusu değil” dedi.

Fırıncıların üzerine düşeni yapacağını ifade eden Balcı, “Sıkıntı olacak yerlerde de kaymakamlık ve belediyeler devreye girecek. Onlar araçlarıyla ekmek dağıtacak. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Aynı üretimi, hatta fazla üretimi yapacağız. Gerekirse fazla kalsın. Ama insanlar ekmek arayıp, tedirgin olmasınlar. Şimdiden fırınlarımız ekek üretmeye başladı” diye konuştu.

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Son güncelleme: 00:33 11.04.2020
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