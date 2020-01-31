Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul genelinde denetim! Özel harekat polisi de katıldı

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur Denetimi 2020/3" gerçekleştirildi.

21:49 -
Haberler Gündem
İstanbul genelinde denetim! Özel harekat polisi de katıldı

Bu yıl gerçekleştirilen “Yeditepe Huzur Denetimleri”nin 3’üncüsü akşam saatlerinde İstanbul’un birçok noktasında başlatıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimlere, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik ve motorize yunus ekipleri katıldı.

Özel harekat polisleri de denetimlerde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları, taksi ve dolmuşları durdurarak didik didik aradı.

Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Fatih’teki denetim noktasında da durdurulan araçlar aranırken, şüpheli kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda yer aldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi. (DHA)

İLGİLİ HABERİstanbul'da Rus mafyasına operasyonİstanbul'da Rus mafyasına operasyon
Emniyet istanbul Kadıköy mafya operasyon ÖZEL HAREKAT Polis trafik Yunus
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more