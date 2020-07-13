İstanbul hava durumu yarın (14 Temmuz) nasıl olacak? Meteoroloji’den son tahminler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri ardından İstanbul’da havanın yarın nasıl olacağı merak edildi. İstanbul’da etkisini sürdüren sıcak ve bunaltıcı hava, bugün yerini serin ve yer yer yağışlı havaya bıraktı. İstanbul hava durumu tahminlerini ve Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmeleri yazımızda sizlere aktarıyoruz.

İSTANBUL’DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?



İstanbul’da yarın parçalı bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıların ise 22 derece seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

METEOROLOJİ’DEN YAPILAN GÜNCEL TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güney ve doğu, Hakkari’nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²)olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği ta<hmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güney ve doğu, Hakkari’nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²)olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvcvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.