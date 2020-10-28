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İstanbul Havalimanı’nda ‘Pırlanta’ operasyonu

İstanbul’da değerli taş kaçakçılığı yapan bir kişiyle ilgili ihbar alan polis ekipleri, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Hint uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramalarda, 16.48 gram ağırlığında çok sayıda pırlanta ele geçirildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 14:41, 28/10/2020
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuveyt'e gidecek bir kişinin kaçak pırlanta götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin saat 00.50 uçağına bilet aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'ndaki kaçakçılık ekiplerine bilgi verildi. Şüphelinin yakalanması için havalimanında çalışma yapan ekipler, Hint uyruklu Kaushık A. K.'yi bagaj teslimi sırasında gözaltına aldı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda, 16,48 gram  pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirdi, şüpheli  hakkında “5607 sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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Yayınlanma Tarihi:14:38,
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