İstanbul Havalimanı’nda ‘Pırlanta’ operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuveyt'e gidecek bir kişinin kaçak pırlanta götürdüğü bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin saat 00.50 uçağına bilet aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Havalimanı'ndaki kaçakçılık ekiplerine bilgi verildi. Şüphelinin yakalanması için havalimanında çalışma yapan ekipler, Hint uyruklu Kaushık A. K.'yi bagaj teslimi sırasında gözaltına aldı.

Şüphelinin valizinde yapılan aramalarda, 16,48 gram pırlanta ve 20 bin dolar para ele geçirdi, şüpheli hakkında “5607 sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.