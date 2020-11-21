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İstanbul Havalimanı’nda PKK’lı kadın terörist böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Güncellenme: 12:29, 21/11/2020
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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım’da 02.00 sıralarında Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadından şüphelendi.

Şüpheli hal ve hareketler sergileyen kadınının pasaportu polis ekiplerince dikkatlice incelendi. Pasaportun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler, parmak izi kontrolü de yaptı. Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

FOTO: DHA

Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “terör örgütü (PKK) üyesi olmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu tespit edildi.

Helin D.’nin ifadesinde sözde örgüt yöneticilerinden gelen talimat doğrultusunda hapse girmemek için birçok örgüt üyesi gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya çalıştığını ve dikkat çekmemek için önce Brezilya’ya, oradan da Avrupa’ya geçmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

FOTO: DHA

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadının yakalandığı anlar ise havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Adana Avrupa Brezilya istanbul Kadın PKK Polis Terör terör örgütü terörist
Yayınlanma Tarihi:12:06,
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