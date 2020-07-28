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İstanbul Havalimanı’nı mesken tutmuş… Yarım kilo esrarla yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu madde satışı yapan bir şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken üzerinde yapılan aramada 520 gram esrar ele geçirildi.

10:40 -
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İstanbul Havalimanı’nı mesken tutmuş… Yarım kilo esrarla yakalandı

İstanbul’da emniyet ekipleri İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

20 Temmuz günü düzenlenen operasyonda şüpheli T.H.’nin üzerinde 520 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak adli makamlarca serbest bırakıldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelinin üzerinde arama yapıldığı ve şüphelinin pantolonun içinden uyuşturucu maddeleri çıkarttığı görülüyor. (DHA)

Son güncelleme: 10:49 28.07.2020
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