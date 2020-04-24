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İstanbul’da iftar saati kaç? İşte İstanbul iftar vakti ve imsakiyesi…

Bugün tüm Türkiye ve İslam aleminde Ramazan ayının birinci günü. İstanbul iftar saati oruç tutan müminler tarafından araştırıyor. Niyetli olan vatandaşlar İstanbul'da iftar vakti geldiğinde oruçlarını açacaklar. Milyonlarca mümin 11 Ayın Sultanı'nı en güzel şekilde değerlendirmek için ibadetlerine devam ediyor. İstanbul iftar vakti yaklaştıkça vatandaşların sabırsızlığı da artıyor. Bugün İstanbul'da iftar saat kaçta, oruçlar saat kaçta açılacak? İstanbul iftar saatlerini haberimizde derledik. İşte İstanbul iftar vakti...

15:36 -
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İstanbul’da iftar saati kaç? İşte İstanbul iftar vakti ve imsakiyesi…

Her sene büyük bir özlemle beklediğimiz 11 Ayın Sultanı Ramazan'a bu yıl da ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşanırken İstanbul iftar vakitleri ve iftara ne kadar kaldı? sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

İSTANBUL İFTAR SAATİ KAÇTA? İŞTE İSTANBUL İFTAR VAKTİ…

 

İSTANBUL İFTAR SAATLERİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12

RAMAZAN’DA ÖĞÜNÜ BÖLMEK GEREKİYOR

Diyetisyen Elif Seda Ümütlü, Ramazan ayında beslenme düzenin insanlarda kilo artışına neden olduğunu belirterek, iftarda yiyeceklerin arka arkaya yenilmemesi gerektiğini söyledi.
Medova Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Seda Ümütlü, Ramazan ayına girilen bu günlerde beslenme düzeninin değiştiğini söyledi. Beslenme düzeninin değişmesiyle birlikte Ramazan ayında genelde kilo artışıyla karşı karşıya kalındığını ifade eden Ümütlü, “Genelde Ramazan’ı bitirdiğimizde özellikle göbek çevresinde yağlanmalar artmış oluyor. Çünkü gün boyu aç kalıyoruz, uzun süre açlık vücudun dinlenmesini sağlıyor. Tabii ki vücudun dinlenmesi çok güzel bir şey ama vücudun dinlenmesi metabolizmamızın da dinlenmesi anlamına geliyor. Yavaşlayan metabolizmayla birlikte kilomuz daha hızlı bir şekilde artabiliyor” ifadelerini kullandı.

“İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor”

Artan kiloları engellemek için en önemli öğünün iftar olduğunu anlatan Elif Seda Ümütlü, “Çünkü uzun süreli açlık sonrasında yaptığımız ilk öğün iftar. Bunu kontrollü bir şekilde tüketebilirsek kilo artışını engelleyebiliriz. Hatta kilo verimini bile sağlayabiliriz. Peki iftarda ne yapmamız gerekiyor. İftarda mutlaka öğünü bölmek gerekiyor. Bütün besinleri bir anda yememek gerekiyor. Çünkü gün boyu midemiz boş kaldı. Sindirim sistemimiz çalışmadı. Biz gün boyu yiyeceğimiz her şeyi iftarda yemeye çalışıyoruz; çorba, pide, tatlı yiyoruz ve içecek tüketiyoruz. Bunların hepsi yarım saat bir saat içerisinde olduğu zaman mide ve sindirim sistemi dinlenmeye çekildiği için bunların hepsini bir anda sindiremiyor ve bir kısmını depoya çekmek durumunda kalıyor. Depoya çekilenler genelde göbek çevresinde yağlanmaya sebep oluyor” dedi.

“İştahımızı kontrol edebilmemiz için ilk önce şekerimizi toparlamamız gerekir”

Yemeğin çok çiğnenip yavaş yenilmesi gerektiğini belirten Ümütlü, iftarın ilk bölümünde hurmayla başlanabileceğini kaydetti. Gün boyu aç kalındığı için şekerin düşmüş olabileceğini aktaran Ümütlü şöyle devam etti:

“İştahımızı kontrol edebilmemiz için ilk önce şekerimizi toparlamamız gerekir. O yüzden hurma gibi şeker ve posa içeren yiyecekler şekerin dengeli yükselmesini sağlayacak. Bu sayede şekerimiz dengeye geldiği zaman iştah kontrolünü daha kolay sağlayabiliriz. Hurmadan sonra su tüketilebilir. Yemek sırasında su tüketimini çok önermiyoruz. O yüzden su tüketimi iftarın ilk bölümünde olsun. Çünkü su ve yemek tüketimi birlikte olduğu zaman mide genişlemesine sebep oluyor. Midenin genişlemesi demek ertesi gün daha fazla yemek istemesi anlamına geliyor. Ramazan boyunca gitgide genişleyen midemiz her geçen gün daha fazla yemenize sebep olarak kilo artışını hızlandırıyor. O yüzden suyunuzu da iftarın ilk bölümünde hurma, su ve çorba şeklinde ilk bölümü kapatabiliriz. İftarın ikinci bölümünde ana yemeğe geçebiliriz. Ana yemeğimiz et yemeği ise yanında salata öneriyoruz. Eğer sebze yemeği ise yanında yoğurt öneriyoruz. Çünkü gün boyu aç kaldığımız için kas kaybı ihtimalimiz yüksek, mutlaka bir protein olması gerekiyor. Eğer ana yemeğiniz proteinsiz sebze yemeği ise mutlaka protein kaynağı olarak yoğurt tüketmenizi öneriyoruz.”

“Bunu da ara öğün gibi düşünmeliyiz”

İftarın üçüncü bölümünün tatlı bölümü olduğunu kaydeden Ümütlü, “Bu da iftardan hemen sonra olmamalı. Bunu da ara öğün gibi düşünmeliyiz. Ana yemeğimizi bitirdikten bir buçuk, iki saat sonra tatlı bölümü yapabiliriz. Biz daha çok sütlü tatlılar öneriyoruz. Şerbetli tatlı yiyeceğiniz zaman miktarını minimumda tutmanız gerekiyor. Yanına da süt koyduğunuz zaman şerbetli tatlının şekerini biraz daha nötralize edecektir, daha kana karışması yavaş olacak. Şeker kana çok hızlı karıştığı zaman göbek çevresinde yağlanma yapıyor” şeklinde konuştu.

Sahurda da tok tutacak besinleri önerdiklerinin altını çizen Diyetisyen Elif Seda Ümütlü, yumurta gibi ürünlerin tüketilerek iştah kontrolünün kaybedilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi. İHA

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Son güncelleme: 16:23 24.04.2020
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