İstanbul iftar vakti: İstanbul akşam ezanı ne zaman? İstanbul için iftar saatleri… (İstanbul Ramazan imsakiyesi)

Ramazan Ayı tüm bereketi ile geldi. İstanbul'da bugün sokağa çıkma yasağının son günü. Dün gece sahura kalkan ve oruç için niyet eden Müslümanlar, evlerinde akşam ezanın bekliyor. Peki İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunacak? İstanbul iftar vakti ne zaman? İşte Diyanetin yayınladığı İstanbul Ramazan imsakiyesi…
İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?
İSTANBUL İMSAKİYE
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:29
|06:04
|13:07
|16:55
|20:00
|21:29
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:27
|06:03
|13:07
|16:55
|20:01
|21:31
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:25
|06:02
|13:07
|16:55
|20:02
|21:32
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:23
|06:00
|13:07
|16:56
|20:03
|21:33
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:22
|05:59
|13:07
|16:56
|20:04
|21:35
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:20
|05:58
|13:06
|16:56
|20:05
|21:36
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:18
|05:56
|13:06
|16:57
|20:06
|21:38
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:16
|05:55
|13:06
|16:57
|20:07
|21:39
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:14
|05:54
|13:06
|16:57
|20:09
|21:41
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:13
|05:52
|13:06
|16:57
|20:10
|21:43
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:11
|05:51
|13:06
|16:58
|20:11
|21:44
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:09
|05:50
|13:06
|16:58
|20:12
|21:46
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:07
|05:49
|13:06
|16:58
|20:13
|21:47
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:06
|05:48
|13:06
|16:59
|20:14
|21:49
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:04
|05:46
|13:06
|16:59
|20:15
|21:50
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:02
|05:45
|13:06
|16:59
|20:16
|21:52
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|04:01
|05:44
|13:06
|16:59
|20:17
|21:53
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:59
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|03:57
|05:42
|13:05
|17:00
|20:19
|21:56
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:56
|05:41
|13:05
|17:00
|20:20
|21:58
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|03:54
|05:40
|13:05
|17:01
|20:21
|21:59
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|03:53
|05:39
|13:05
|17:01
|20:22
|22:01
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:51
|05:38
|13:05
|17:01
|20:23
|22:02
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|03:50
|05:37
|13:06
|17:01
|20:24
|22:04
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|03:48
|05:36
|13:06
|17:02
|20:25
|22:05
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|03:47
|05:36
|13:06
|17:02
|20:26
|22:07
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|03:45
|05:35
|13:06
|17:02
|20:27
|22:08
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|03:44
|05:34
|13:06
|17:03
|20:28
|22:09
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:43
|05:33
|13:06
|17:03
|20:28
|22:11
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:41
|05:32
|13:06
|17:03
|20:29
|22:12
İFTAR ÖNCESİ EDİLMESİ GEREKEN DUA
İFTAR DUASI
“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”
İFTAR DUASI ANLAMI
“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”.