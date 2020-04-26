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İstanbul iftar vakti: İstanbul akşam ezanı ne zaman? İstanbul için iftar saatleri… (İstanbul Ramazan imsakiyesi)

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da iftar saatinin ne zaman olacağı merak ediliyor. Dün gece oruç için niyet eden ve 2020 Ramazan Ayı’nın üçüncü orucunu tutan Müslümanlar, akşam ezanın kaçta okunacağını aratmaya başladı. Peki, İstanbul’da iftar vakti ne zaman? İstanbul akşam ezanı kaçta okunacak? İşte İstanbul Ramazan imsakiyesi…

14:29 -
Haberler Gündem
İstanbul iftar vakti: İstanbul akşam ezanı ne zaman? İstanbul için iftar saatleri… (İstanbul Ramazan imsakiyesi)

Ramazan Ayı tüm bereketi ile geldi. İstanbul'da bugün sokağa çıkma yasağının son günü. Dün gece sahura kalkan ve oruç için niyet eden Müslümanlar, evlerinde akşam ezanın bekliyor. Peki İstanbul'da akşam ezanı kaçta okunacak? İstanbul iftar vakti ne zaman? İşte Diyanetin yayınladığı İstanbul Ramazan imsakiyesi…

İSTANBUL'DA İFTARA NE KADAR KALDI?

 

İSTANBUL İMSAKİYE

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:2906:0413:0716:5520:0021:29
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:2706:0313:0716:5520:0121:31
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:2506:0213:0716:5520:0221:32
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:2306:0013:0716:5620:0321:33
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:2205:5913:0716:5620:0421:35
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2005:5813:0616:5620:0521:36
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:1805:5613:0616:5720:0621:38
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:1605:5513:0616:5720:0721:39
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:5413:0616:5720:0921:41
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:1305:5213:0616:5720:1021:43
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:1105:5113:0616:5820:1121:44
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:0905:5013:0616:5820:1221:46
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:0705:4913:0616:5820:1321:47
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:0605:4813:0616:5920:1421:49
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:0405:4613:0616:5920:1521:50
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:0205:4513:0616:5920:1621:52
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:0105:4413:0616:5920:1721:53
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi03:5905:4313:0517:0020:1821:55
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı03:5705:4213:0517:0020:1921:56
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba03:5605:4113:0517:0020:2021:58
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe03:5405:4013:0517:0120:2121:59
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma03:5305:3913:0517:0120:2222:01
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi03:5105:3813:0517:0120:2322:02
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar03:5005:3713:0617:0120:2422:04
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi03:4805:3613:0617:0220:2522:05
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı03:4705:3613:0617:0220:2622:07
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba03:4505:3513:0617:0220:2722:08
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe03:4405:3413:0617:0320:2822:09
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:4305:3313:0617:0320:2822:11
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:4105:3213:0617:0320:2922:12

İFTAR ÖNCESİ EDİLMESİ GEREKEN DUA

İFTAR DUASI

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”

İFTAR DUASI ANLAMI

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!”.

Çarşamba Cuma Cumartesi Güneş istanbul kalkan oruç pazar Pazartesi Perşembe Ramazan salı Türkiye
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