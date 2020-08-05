İstanbul İl Seçim Kurulu’nda görev değişimi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İl Seçim Kurulu'nda yeni görevlendirmeyle ilgili yemin töreni yapıldı.

Törene eski başkan Ziya Bülent Öner ve yeni başkan Ali Ahmet Gürgül'ün yanı sıra İl Seçim Kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Gürgül törende yemin ederek görevine başladı.

Gürgül yemin metninde, “Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak verilmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim” dedi.

23 HAZİRAN SEÇİMİNDE KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ

31 Mart seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı olan Müberra Gürdal’ın emekliliğini istemesiyle 12 Mayıs’ta İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na atanan Hakim Ziya Bülent Öner, 23 Haziran seçimlerinden bir gün önce kalp spazmı geçirince, yenilenen İstanbul seçimi için, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na heyetteki en kıdemli üye hakim olan Fatma Nilgün Uçar başkanlık yapmıştı.