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İstanbul İtfaiyesi Sakarya’ya yardıma gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen yangına müdahale etmek üzere itfaiye ekiplerini görevlendirdi. İmamoğlu, yangının söndürülmesi ve oluşacak hasar konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.

21:23 -
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İstanbul İtfaiyesi Sakarya’ya yardıma gitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sakarya Hendek’te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangın ve sonrasındaki patlamaların yaşandığı noktaya müdahale etmesi için itfaiye ekiplerini görevlendirdi.

15 personel ve 5 araçla olayın gerçekleştiği noktaya ulaşan ekipler, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte koordineli biçimde yangını söndürmek için görev yapıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı öğrenir öğrenmez Sakarya Valisi Çetin Oktay ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi aradı.

Hendek'te saat 11.15 civarında başladığı bilinen yangına müdahaleler sürüyor. Bölgede İBB İtfaiye personeli, merdiven aracı, 7 ton kapasiteli su ikmal aracı, çift kabin su ikmal aracı, 13 ton su ikmal aracı ve köpük su kulesi ile görev yapıyor.

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