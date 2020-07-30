İstanbul, Kocaeli, Bursa 2020 bayram namazı saatleri… Marmara Bölgesi Kurban Bayramı namaz vakitleri…

Türkiye, tüm dünya ülkeleri gibi corona virüsü ile mücadele ediyor. Bir önceki evde kılınan bayram namazları bu bayramda camilerde kılınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram namazının açık alanda mesafe kuralına riayet edilerek kılınabileceği açıklamasında bulundu.

Diyanet bayram öncesi bayram namazı saatlerini duyurdu. İşte Marmara Bölgesi illeri (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale) namaz saatleri…

MARMARA BÖLGESİ BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:33

EDİRNE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:41

KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:38

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:39

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:29

YALOVA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:32

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:27

BİLECİK BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:30

BURSA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:34

BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:40

ÇANAKKALE BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06:45

İL İL RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ