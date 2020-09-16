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İstanbul merkezli 34 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 34 ildeki FETÖ operasyonunda 106 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
10:42 -
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İstanbul merkezli 34 ilde dev operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri 34 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 132 şüpheli tespit edildi.

Dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 82'sinin aktif asker, 32'sinin sözleşmesi fesh edilen 5'i kamu görevinden çıkarılan biri de disiplinsizlikten atılan, 2'si emekli asker olduğu belirtildi.

ESKİ ASTEĞMEN, BEKÇİ, ZABITA

Şüpheliler arasında, geçmiş dönemde asteğmen olarak görev yapan soruşturma sırasında özel şirketlerde çalışan 4 kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca 5 zabıta ve 2 bekçi hakkında da yakalama kararı çıktığı öğrenildi.

TEM ekiplerince adreslerde arama yapıldığı belirtilirken, devam eden operasyon kapsamında 106 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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Son güncelleme: 11:29 16.09.2020
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