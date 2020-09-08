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İstanbul merkezli 7 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü MLKP‘ye (Marksist Leninist Komünist Parti) yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 14 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı olan 9 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Habip ATAM
10:13 -
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İstanbul merkezli 7 ilde terör operasyonu

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütün TEM ekipleri MLKP üyesi bazı şüphelileri belirleyince harekete geçti. Araştırmalarda 23 şüpheli tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Çalışmaların tamamlanmasının ardından; İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van, Diyarbakır’da eş zamanlı baskın düzenledi. Saat 01.00’de başlayan Özel Harekat ve TEM operasyon timinin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı olan 9 şüpheli ise adreslerinde bulunamadı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdüğü öğrenildi.

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