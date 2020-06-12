İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Operasyon, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 8 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi. Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme programı Bylock kullanan ve yazışma yaptıkları tespit edilen 73 şüpheliden 40’ının yakalanmasına yönelik bu sabah düzenlenen baskında 28 şüpheli gözaltına alındı.

33 KİŞİ YURT DIŞINA KAÇTI

Bylock kullandığı belirlenen şüphelilerden 33’ünün daha önce yurt dışına kaçtıklarının tespit edildiği bu sebeple adreslerine operasyon düzenlenmediği belirtildi. Yakalananlar arasında öğretmen, eczacı, bankacı, bilgisayar mühendisi gibi meslek gruplarından şüpheliler bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden birinin halen adliyede aktif olarak katiplik yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, işlemlerin sürdüğü öğrenildi.