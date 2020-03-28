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İstanbul Otogarı sessizliğe gömüldü!

İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogar sessizliğe büründü.

17:58 -
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İstanbul Otogarı sessizliğe gömüldü!

Corona virüsü önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu.

DHA

Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda son dakika yoğunluğu yaşandı. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogarda sessizlik hakim oldu.

DHA

Zabıta ekipleri tarafından “Saat 17.00 itibarıyla otogar çıkışı kapatılacaktır. Lütfen acele edin” anonsları yapıldı.

DHA

Çıkışta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saat 17.00’den sonra otogardan çıkmak isteyen sürücülere izin vermedi. İçince yolcu bulunan otobüsler tekrar otogara yönlendirildi. DHA

15 Temmuz Corona demokrasi istanbul Polis son dakika
Son güncelleme: 18:04 28.03.2020
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