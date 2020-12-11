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İstanbul Polisinden “10 Numara yağ” operasyonu

İstanbul’da “10 numara yağ” olarak bilinen; dizel motorlu araçlarda kullanılan kaçak yakıt satan bir çeteye operasyon düzenlendi. Özellikle TIR parklarında satılan içindeki solvent sebebiyle araç yangınlarına da sebep olan kaçak akaryakıtla ilgili 22 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 126 bin 300 litre akaryakıt ele geçirilirken, 7 araca el konuldu.

Habip ATAM
Güncellenme: 14:12, 11/12/2020
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Operasyon, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri; kaçak olarak ürettikleri ’10 numara yağ’ı özellikle Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çatalca'daki TIR garajlarında satan bir şebeke belirledi. Yapılan çalışmaların ve tespitlerin ardından operasyon startı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde bu sabah 05.00'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Baskında, 22 şüpheli gözaltına alındı.

850 BİN LİRALIK KAMU ZARARI ENGELLENDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 126 bin 300 litre karışımlı akaryakıt (10 Numara Yağ) ve 7 adet kapalı kasa araç ele geçirildi. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, toplamda 850 bin liralık kamu zararının engellendiği öğrenildi.

YANGINARA SEBEP OLUYOR

Yasadışı olarak satılan “10 numara yağ”, daha çok otobüs ve kamyonlarda tercih ediliyor. Atık bitkisel yağların solvent ile karıştırılmasıyla elde edilen 10 numara yağ, araç yangınlarına sebep olmasıyla biliniyor. Yanıcı ve uçucu bir sıvı olan solventin çabuk alev alması sebebiyle yaşanan bir çok araç yangını 10 numara yağın sık sık gündeme gelmesine sebep oluyor.

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Yayınlanma Tarihi:14:06,