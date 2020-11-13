İstanbul seçimini yaptı: Kazanan tasarımlar belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak İstanbul’un meydanları için düzenledikleri tasarım yarışmasının halk oylamasında toplam 352 bin 784 oy kullanıldığını duyurdu. İmamoğlu “Taksim ve Bakırköy Meydanları ile Salacak Sahili’nin tasarım yarışmasına ve oylama sürecine tasarımlarıyla, fikirleriyle katkı sunan herkese teşekkürler” dedi.

233 PROJE HAZIRLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasıyla Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımları için 19 Ekim – 13 Kasım tarihleri arasında projeler yarıştı. Yarışma öncesi ve yarışma boyunca çeşitli kurumlarla yapılan toplantılar, anketler, röportajlar ve söyleşilerle zenginleştirilen süreç için 3 meydanla ilgili olarak toplam 233 proje teslim alındı.

Jüri tarafından da her bir yarışma için 3'er eşdeğer ödül belirlendi. Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinde projeler tanıtıldı.

352 BİN 784 KİŞİ OY KULLANDI

“İstanbul Kamusal Mekânlarına Kavuşuyor” temasıyla hazırlanan proje için 25 günlük sürede 352 bin 784 kişi en beğendikleri proje için oy verdi. Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı projelerinde dereceye giren 3'er eser yarıştı.

EN ÇOK OY TAKSİM İÇİN KULLANILDI

Taksim Meydanı projesi için 209 bin 728 kişi oy verdi. 15, 16 ve 19 numaralı projeler arasında geçen mücadeleyi 86 bin 597 oyla 15 numaralı proje kazandı. “Taksim Kolektifi” adını taşıyan 15 numaralı projenin ekibinin lideri Şerif Süleyman. Ekipte Prof. Dr. Murat Güvenç, Burcu Sevinç Yılmaz, Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız, Sezer Bahtiyar ve Herman Salm yer alıyor.

SALACAK VE BAKIRKÖY TASARIMLARI

Salacak'taki 4, 42, 53 numaralı projeler arasında geçen mücadelede yarışı göğüsleyen 51 bin 405 oyla 42 numaralı proje oldu. Salacak kıyı bandı projesini seçmek için 76 bin 443 oy kullanıldı. Bakırköy Meydanı projesi için ise 9,12, 23 numaralı projeler için toplam 66 bin 613 oy kullanıldı. Bakırköy'deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İdarenin birincilik ödüllerini açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararları da kamuoyu ile paylaşılacak. Her üç bölgede yarışmayı kazanan projeler için sözleşme yapılacak. Uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından meydanlar, İstanbul’a yakışan yeni yüzüyle İstanbullulara hizmet verecek.