İstanbul trafiğinde ‘polisim’ diyerek dehşeti yaşattı

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü M.E.U. aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesti.

İddialara göre polis olduğunu ve kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras'a küfreden maganda, sürücüyle tartışamaya başladı.

“GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERSEN NE OLUR?”

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı. Şahsın görüntüleri çektiği sırada iyice sinirlenen magandanın küfürler ederek tehditler savurduğu görüldü.

Görüntüleri polise vereceğini söyleyen Dadaş’a küfretmeye devam eden ve rahatlığıyla dikkat çeken M.E.U.’nun görüntüleri polise versen ne olur ki” diyerek güldüğü dikkat çekti.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan şahıs Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dadaş Aras yaşadığı dehşeti hastane odasında anlattı. Olay anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Dadaş, şunları söyledi:

Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Ben de yol verdim sağa kaydım soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfür etti.

Ben de ‘ne küfür ediyorsun polis küfür eder mi?’ dedim. O da bana ben senden yol istiyorum vermiyorsun dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi.

Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Ben de bunun üzerine polis mi diye düşündüm. Çünkü İstanbul'un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor ben de tekrardan kimliğini sordum.

“ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN”

‘Sen kimsin?’ dedi ben de videoya almaya başladım. Ben videoya almaya başlayınca bana küfür etmeye ve tehdit etmeye başladı. Arabadan indim ve çakarın yandığını göstermek için videoya almaya devaö

Ama bu sırada hâlâ polis mi diye düşünmeye devam ettim. Bu sırada ben video kaydını durdurdum ve araca doğru yönelmeye başladığım da ensemden bir ses duydum.

Yere düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah'ım kimsenin başına vermesin. Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim. İstanbul'un göbeğinde polisim diye magandalık yaptılar. (İHA)