İstanbul trafiğinde son durum

Türkiye’nin corona virüsle mücadelesi sürerken, 1 Haziran’da baylaşan normalleşme sürecinde ikinci haftaya girildi.
Yeni haftanın ilk gününde İstanbul trafiğinin en önemli noktaları olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, E-5 karayolunda hareketlilik yaşandı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 27’ye ulaştı.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşların metrobüs duraklarında kalabalık oluşturdukları görüldü. Vatandaşların virüse karşı eldiven, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına riayet ettikleri görüldü. (İHA)